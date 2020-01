Serie A, aumenta la media spettatori: Roma - Lazio battuta solo dall'Inter

Gli italiani stanno tornando allo stadio. Il dato positivo è questo, senza perdersi in facili esaltazioni. Ma l'appeal della Serie A cresce, sia tecnicamente che per interesse su lotta Scudetto e Champions, e con esso cresce anche la media spettatori negli impianti nostrani. Lo riporta LaPresse.it, che svela come nella seconda giornata di ritorno si sia registrata un'affluenza media di 30.000 persone negli stadi di Serie A. È successo per la seconda volta in stagione e, per rendere la misura del dato, si tratta della quarta volta assoluta negli ultimi 10 anni. Bene, dunque. E anche la Lazio ha contribuito a questa statistica. Come riportato, per il derby dell'Olimpico erano presenti 59.902 spettatori, suddivisi all'incirca in 40.000 per la Roma (che giocava in casa, ndr) e 20.000 per la Lazio. Non è stata la stracittadina, però, la partita più vista allo stadio nell'ultimo turno. Inter - Cagliari ha infatti registrato 70.465 tifosi tra paganti e abbonati, 39.111 al San Paolo per Napoli - Juventus. In ogni caso, a questo punto della stagione si registra con piacere un incremento del 9% di spettatori rispetto alla Serie A 2018/19.

