Serie A, classifica marcatori aggiornata: McTominay show!

13.01.2026 19:05 di  Simone Locusta   vedi letture
TUTTOmercatoWEB.com
Il girone di ritorno è partito, ora i punti contano sempre di più. Il campionato entra nel vivo. Il 2026 è iniziato con la rete di Rafael Leao e continua nel segno di McTominay, autore di una doppietta contro l'Inter, e Colombo, giunto al terzo gol consecutivo. due tra i calciatori più in forma del campionato e che stanno trascinando le proprie squadre. La classifica marcatori rimane corta, ma sopra a tutti c'è ancora Lautaro Martinez con 10 reti all'attivo.

Ecco di seguito la classifica marcatori aggiornata:

L. Martinez 10

C. Pulisic 8

R. Leao 7

R. Orsolini 6

H. Calhanoglu 6

K. Yildiz 6

N. Paz 6

R. Hojlund 6

M. Soulé 6

K. Davis 6

A. Douvikas 6

M. Thuram 6

M. Pellegrino 6

G. Scamacca 5

L. Colombo 5

F. Bonazzoli 5

R. Mandragora 5

G. Simeone 5

N. Vlasic 5

S. McTominay 5

J. Vardy 5

G. Orban 5

M. Kean 5

S. Castro 5

K. De Bruyne 4

D. Berardi 4

A. Bonny 4

Z. Anguissa 4

N. Krstovic 4

A. Pinamonti 4

A. Gudmunsson 4

N. Zaniolo 4

F. Dimarco 4

L. Ostigard 4

M. Cancellieri 3

G. Borrelli 3

S. Esposito 3

C. Adams 3

C. Nkunku 3

M. Zaccagni 3

M. Nzola 3

D. Neres 3

Giovane 3

Wesley 3

J. Odgaard 3

A. Laurienté 3

S. Moreo 3

E. Ferguson 3

J. David 3

N. Cambiaghi 3

A. Dovbyk 3

C. De Ketelaere 3

L. Pellegrini 2

M. Felici 2

A. Bernabé 2

A. Saelemaekers 2

V. Castellanos 2

S. Serdar 2

M. Kempf 2

M. Guendouzi 2

D. Vlahovic 2

M. Berisha 2

A. Belotti 2

F. Baschirotto 2

F. Terracciano 2

T. Pobega 2

S. Pavlovic 2

T. Noslin 2

K. N’Dri 2

K. Sulemana 2

M. Thorsby 2

G. Gaetano 2

A. Lookman 2

A. Bernabé 2

D. Bartesaghi 2

J. Cabal 2

T. Muharemovic 2

L. Spinazzola 2

M. Kone 2

F. Kostic 2

G. Isaksen 2

J. Ekhator 2

F. Conceição 2

L. Coulibaly 2

I. Kone 2

Vitinha 2

S. Kilicsoy 2

J. Addai 2

M. Tramoni 2

R. Belghali 2

P. Zielinski 2

C. Kabasele 2

H. Meister 2

R. Gosens 2

N. Stulic 2

M. Pasalic 2

M. Perrone 2

D. Cataldi 2

R. Malinosvkyi 2

L. Banda 2

K. Thorsvedt 2

W. Mckennie 2

M. Baturina 2

J. Ekkelenkamp 2

G. Scalvini 2

J. Ramon 2

C. Casadei 2

J. Lucumi 1

V. Adzic 1

G. Fabbian 1

O. Sorensen 1

I. Hien 1

F. Miretti 1

D. Johnsen 1

O. Solet 1

A. Atta 1

B. Norton-Cuffy 1

S. Posch 1

M. Frendrup 1

D. Zapata 1

Pedro 1

L. Openda 1

M. Folorunsho 1

Y. Bisseck 1

M. Adopo 1

R. Piccoli 1

A. Nije 1

T. Baldanzi 1

N. Lang 1

G. Di Lorenzo 1

T. Dallinga 1

M. Frese 1

A. Bastoni 1

P. Dybala 1

A. Rabiot 1

Bremer 1

Z. Celik 1

B. Cristante 1

A. Bernede 1

L. Da Cunha 1

F. Bernanrdeschi 1

M. Vojvoda 1

A. Rrahmani 1

A. Martin 1

J. Miranda 1

A. Benedyczak 1

M. Prati 1

N. Matic 1

P. Comuzzo 1

S. Beukema 1

P. Kalulu 1

M. Payero 1

M. Leris 1

C. Augusto 1

C. Ndour 1

S. Coco 1

F. Camarda 1

S. Idrissi 1

J. Piotrowski 1

A. Cambiaso 1

A. Moreno 1

I. Bravo 1

F. Folino 1

A. Circati 1

M. Hermoso 1

W. Cheddira 1

T. Gabriel 1

A. Buksa 1

P. Cutrone 1

N. Barella 1

R. Sottil 1

T. Basic 1

B. Dia 1

S. Ricci 1

D. Dumfries 1

C. Ekuban 1

C. Ngonge 1

C. Volpato 1

M. Ellertsson1

Y. Trepy 1

A. Fadera 1

Y. Fofana 1

B. Gilmour 1

P. Sucic 1

J. Cuadrado 1

E. Holm 1

Z. Athekame 1

L. Samardzic 1

E. Delprato 1

J. Karlstrom 1

R. Höjlund 1

A. Sanabria 1

O. Kossonou 1

L. Kelly 1

F. Pio Esposito 1

R. Loftus-Cheek 1

I. Koné 1

L. Lucca 1

S. Luperto 1

Y. Mina 1

L. Modric 1

Lorran 1

L. Ranieri 1

R. Gagliardini 1

G. Maripan 1

T. Kristensen 1

I. Toure 1

M. Brescianini 1

K. Thuram 1

F. Vázquez 1

N. Zalewski 1

M. De Luca 1

N. Moro 1

E. Iannoni 1

