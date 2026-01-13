Serie A, classifica marcatori aggiornata: McTominay show!
Il girone di ritorno è partito, ora i punti contano sempre di più. Il campionato entra nel vivo. Il 2026 è iniziato con la rete di Rafael Leao e continua nel segno di McTominay, autore di una doppietta contro l'Inter, e Colombo, giunto al terzo gol consecutivo. due tra i calciatori più in forma del campionato e che stanno trascinando le proprie squadre. La classifica marcatori rimane corta, ma sopra a tutti c'è ancora Lautaro Martinez con 10 reti all'attivo.
Ecco di seguito la classifica marcatori aggiornata:
L. Martinez 10
C. Pulisic 8
R. Leao 7
R. Orsolini 6
H. Calhanoglu 6
K. Yildiz 6
N. Paz 6
R. Hojlund 6
M. Soulé 6
K. Davis 6
A. Douvikas 6
M. Thuram 6
M. Pellegrino 6
G. Scamacca 5
L. Colombo 5
F. Bonazzoli 5
R. Mandragora 5
G. Simeone 5
N. Vlasic 5
S. McTominay 5
J. Vardy 5
G. Orban 5
M. Kean 5
S. Castro 5
K. De Bruyne 4
D. Berardi 4
A. Bonny 4
Z. Anguissa 4
N. Krstovic 4
A. Pinamonti 4
A. Gudmunsson 4
N. Zaniolo 4
F. Dimarco 4
L. Ostigard 4
M. Cancellieri 3
G. Borrelli 3
S. Esposito 3
C. Adams 3
C. Nkunku 3
M. Zaccagni 3
M. Nzola 3
D. Neres 3
Giovane 3
Wesley 3
J. Odgaard 3
A. Laurienté 3
S. Moreo 3
E. Ferguson 3
J. David 3
N. Cambiaghi 3
A. Dovbyk 3
C. De Ketelaere 3
L. Pellegrini 2
M. Felici 2
A. Bernabé 2
A. Saelemaekers 2
V. Castellanos 2
S. Serdar 2
M. Kempf 2
M. Guendouzi 2
D. Vlahovic 2
M. Berisha 2
A. Belotti 2
F. Baschirotto 2
F. Terracciano 2
T. Pobega 2
S. Pavlovic 2
T. Noslin 2
K. N’Dri 2
K. Sulemana 2
M. Thorsby 2
G. Gaetano 2
A. Lookman 2
A. Bernabé 2
D. Bartesaghi 2
J. Cabal 2
T. Muharemovic 2
L. Spinazzola 2
M. Kone 2
F. Kostic 2
G. Isaksen 2
J. Ekhator 2
F. Conceição 2
L. Coulibaly 2
I. Kone 2
Vitinha 2
S. Kilicsoy 2
J. Addai 2
M. Tramoni 2
R. Belghali 2
P. Zielinski 2
C. Kabasele 2
H. Meister 2
R. Gosens 2
N. Stulic 2
M. Pasalic 2
M. Perrone 2
D. Cataldi 2
R. Malinosvkyi 2
L. Banda 2
K. Thorsvedt 2
W. Mckennie 2
M. Baturina 2
J. Ekkelenkamp 2
G. Scalvini 2
J. Ramon 2
C. Casadei 2
J. Lucumi 1
V. Adzic 1
G. Fabbian 1
O. Sorensen 1
I. Hien 1
F. Miretti 1
D. Johnsen 1
O. Solet 1
A. Atta 1
B. Norton-Cuffy 1
S. Posch 1
M. Frendrup 1
D. Zapata 1
Pedro 1
L. Openda 1
M. Folorunsho 1
Y. Bisseck 1
M. Adopo 1
R. Piccoli 1
A. Nije 1
T. Baldanzi 1
N. Lang 1
G. Di Lorenzo 1
T. Dallinga 1
M. Frese 1
A. Bastoni 1
P. Dybala 1
A. Rabiot 1
Bremer 1
Z. Celik 1
B. Cristante 1
A. Bernede 1
L. Da Cunha 1
F. Bernanrdeschi 1
M. Vojvoda 1
A. Rrahmani 1
A. Martin 1
J. Miranda 1
A. Benedyczak 1
M. Prati 1
N. Matic 1
P. Comuzzo 1
S. Beukema 1
P. Kalulu 1
M. Payero 1
M. Leris 1
C. Augusto 1
C. Ndour 1
S. Coco 1
F. Camarda 1
S. Idrissi 1
J. Piotrowski 1
A. Cambiaso 1
A. Moreno 1
I. Bravo 1
F. Folino 1
A. Circati 1
M. Hermoso 1
W. Cheddira 1
T. Gabriel 1
A. Buksa 1
P. Cutrone 1
N. Barella 1
R. Sottil 1
T. Basic 1
B. Dia 1
S. Ricci 1
D. Dumfries 1
C. Ekuban 1
C. Ngonge 1
C. Volpato 1
M. Ellertsson1
Y. Trepy 1
A. Fadera 1
Y. Fofana 1
B. Gilmour 1
P. Sucic 1
J. Cuadrado 1
E. Holm 1
Z. Athekame 1
L. Samardzic 1
E. Delprato 1
J. Karlstrom 1
R. Höjlund 1
A. Sanabria 1
O. Kossonou 1
L. Kelly 1
F. Pio Esposito 1
R. Loftus-Cheek 1
I. Koné 1
L. Lucca 1
S. Luperto 1
Y. Mina 1
L. Modric 1
Lorran 1
L. Ranieri 1
R. Gagliardini 1
G. Maripan 1
T. Kristensen 1
I. Toure 1
M. Brescianini 1
K. Thuram 1
F. Vázquez 1
N. Zalewski 1
M. De Luca 1
N. Moro 1
E. Iannoni 1