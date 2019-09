Serie A, Colantuono: "Quarto posto? Lazio favorita..."

Pur avendo giocato solamente le prime due giornate di campionato, qualche indicazione sulla forza delle squadre della nuova Serie A è uscita fuori. Intervenuto ai microfoni di Radio 24 nella trasmissione Tutti Convocati, Stefano Colantuono, ex allenatore di Atalanta e Salernitana tra le altre, ha indicato la Lazio come la favorita al quarto posto, ultimo disponibile per la Champions League: "Quarto posto? Forse vedo meglio la Lazio rispetto al Milan, attenzione anche a Roma e Fiorentina che possono stupire".

Calciomercato Lazio, proposto Rojas

Finlandia - Italia, le probabili formazioni

Clicca qui per tornare all'homepage del sito