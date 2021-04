Serie A, Dazn e TIM "sfruttano" il digitale terrestre: i dettagli

Negli ultimi giorni sono sempre più frequenti le voci che vorrebbero trattative in essere tra Dazn e alcuni operatori per l'affitto di frequenze del digitale terrestre da usare come backup nelle zone d'Italia in cui la connessione Internet è debole. Questo vuol dire, riporta Italia Oggi, che i canali del digitale terrestre non saranno aperti a tutti, bensì verranno utilizzati appunto come soluzione d'emergenza. Nelle aree in cui la connessione Internet non è sufficiente a gestire lo streaming, il flusso verrà decodificato dal Tim Vision Box e il sistema passerà alla soluzione "terrestre". È probabile, infine, che questa soluzione verrà utilizzata anche per l'offerta business prevista da bar, ristoranti e hotel. Non è ancora chiaro se Dazn renderà disponibile lo stesso meccanismo ad altri operatori telefonici. Ma il tutto appare improbabile, considerando i 340 milioni di euro all'anno promessi da Tim a Dazn per essere "l'operatore di telefonia e pay tv di riferimento per l'offerta dei contenuti di Dazn in Italia".

De Cosmi: "A Verona i tre punti sono d'obbligo. Champions? Vedo fuori il Milan..."

Lazio, Luis Alberto e un recupero flash: il 'Mago' a Verona ci sarà - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE