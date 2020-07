Serie A, dualismo tra Immobile e Ronaldo: solo due coppie di bomber al loro livello

Con la doppietta rifilata ieri sera all'Atalanta, Cristiano Ronaldo sta tentando di insidiare Ciro Immobile, al primo posto nella classifica cannonieri della Serie A. Nonostante i momenti diversi che stanno vivendo i due bomber dal momento in cui è ripreso il campionato, entrambi possono vantare un bottino di gran pregio. Basti pensare che, come riporta il portale Opta, quella attuale è solamente la terza stagione nella storia del massimo torneo italiano in cui due calciatori hanno segnato almeno 28 gol nelle prime 32 giornate. Gli unici due precedenti riguardano Nyers e Nordahl nel 1950-51, e Angelillo-Altafini nel 1958-59.

