Udinese, 4 giocatori a rischio squalifica per la Lazio: ci sono 2 attaccanti

Domenica ore 19:30, l’Udinese, prossimo avversario della Lazio, affronterà in casa la Sampdoria. Nella rosa di Gotti ci sono 4 calciatori in diffida che, in caso di ammonizione, salterebbero il match della Dacia Arena contro i biancocelesti. Si tratta di Okaka, Nestorovski, Troost-Ekong e Fofana. Saranno assenti al 100% per infortunio Jajalo e Mandragora.

Milan, Ibrahimovic: "Incontro con Gazidis, ma permanenza difficile. Chi è Rangnick?"

Lazio, Caicedo punta la decima rete. E questa volta, al fischio finale, vuole festeggiare

TORNA ALLA HOMEPAGE