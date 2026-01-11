Serie A, il Lecce cade in casa: Parma vittorioso in rimonta
Il Parma espugna il Via del mare e strappa tre punti fondamentali in chiave salvezza contro il Lecce. Nel primo tempo la gara si mette subito in salita per i crociati, quando al primo minuto di gioco Stulic sblocca il risultato portando avanti i padroni di casa.
La gara, però, cambia al 57', quando l'arbitro espelle il giallorosso Banda per un duro intervento su Del Prato. Forte della superiorità numerica, il Parma trova il pareggio grazie a un autogol di Tiago Gabriel, riuscendo a ribaltare il risultato pochi minuti dopo con un colpo di testa di Pellegrino.
Nel finale Gaspar perde la testa, scalciando Pellegrino e lasciando il Lecce addirittura in nove uomini. Il Parma, così, vince 1-2, salendo a 21 punti in classifica, mentre i giallorossi di Di Francesco restano fermi a 17.