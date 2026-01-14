Serie A, il Parma ferma il Napoli: pareggio senza reti al Maradona
14.01.2026 20:35 di Christian Gugliotta
Il Napoli frena contro il Parma e perde punti chiave nella corsa scudetto. Nel recupero della sedicesima giornata, la squadra di Conte non è riuscita a infrangere il muro crociato, non andando oltre lo 0-0 al Maradona.
Con questo pari, il terzo consecutivo, gli azzurri salgono a quota 40 punti, a tre lunghezze di distanza dall'Inter che, vincendo contro il Lecce, può andare a 46, distanziando di sei punti il Napoli.
