Serie A, il prof. Nanni: "Ipotesi slittamento del campionato se i contagiati dovessero aumentare"

“I calciatori contagiati? Siamo preoccupati, è inutile nasconderlo”. L'ha detto il professor Gianni Nanni, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, dove si è espresso sull'aumento dei casi di positività registrati nei giorni scorsi. Il capo dello staff sanitario del Bologna e rappresentante dei medici della Serie A nella commissione medica della Figc ha aggiunto: “Se i casi dovessero essere aumentare ulteriormente ed essere rilevanti in alcune squadre al punto da far rimandare il ritiro o la preparazione, lo slittamento dell’inizio del campionato diventerebbe un’ipotesi molto concreta. Ovviamente, ci auguriamo tutti che questo non avvenga”.

