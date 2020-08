Lazio, post social di Marusic: incitamenti da compagni ed ex - FOTO

La stagione 2020-21 della Lazio si è aperta con i test medici e fisici, in attesa della partenza per Auronzo di lunedì. Adam Marusic su Instagram ha postato delle foto delle prime sgambate al Training Center di Formello, che hanno ricevuto commenti da parte di compagni ed ex. Luiz Felipe, Djavan Anderson, ma anche Valon Berisha (oggi allo Stade Reims) hanno incitato l'esterno biancoceleste: "Forza fratello!". Sarà una stagione importante con il ritorno in Champions League, la Lazio vuole gettare le basi fin da subito.

