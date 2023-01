Serie A, l'Atalanta passeggia sulla Sampdoria: come cambia la zona Champions

TUTTOmercatoWEB.com

Nell'anticipo del sabato sera, l'Atalanta vince 2-0 in scioltezza contro una Sampdoria ancora in evidente difficoltà. Un gol per tempo per gli uomini di Gasperini che rischiano solo un po' a inizio gara. Prima Maehle, poi il solito Lookman. LA Dea scavalca momentaneamente Lazio e Roma e aggancia il Milan terzo in classifica. Domani biancocelesti, giallorossi e rossoneri avranno l'occasione di rispondere. Di seguito la classifica in zona Champions.

SERIE A

Napoli 50*

Inter 40

Milan 38*

Atalanta 38

Lazio 37*

Roma 37*