Serie A, la prima tranche dei recuperi della 16a giornata: il programma
14.01.2026 17:45 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Turno infrasettimanale per la Serie A, anche se non è un turno effettivo. Questa sera, infatti, è in programma il recupero delle prime due sfide rinviate a causa della Supercoppa Italiana giocatasi poche settimane fa.
Dopo i verdetti, la sedicesima giornata sarà finalmente completata. Oggi scenderanno in campo Inter e Napoli, rispettivamente contro Parma e Lecce; mentre domani, invece, toccherà a Milan e Bologna recuperare.
Ecco di seguito il programma:
NAPOLI - PARMA (Ore 18:30)
INTER - LECCE (Ore 20:45)
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.