Serie A, l’Atalanta la migliore per palloni portati in area, mentre la Lazio…

I giorni di stop del campionato per le festività natalizie consentono agli addetti ai lavori di analizzare la situazione e tirare alcuni bilanci. Calciodatato, il noto portale che si occupa di statistiche relative ai principali campionati europei, ha messo a punto una speciale graduatoria prendendo in considerazione i palloni portati in area avversaria dai club di Serie A. Con una media di 24.78, l’Atalanta è l’indiscussa primatista di questa classifica, seguita da Napoli, Inter, Lazio e Juventus. L’armata di Inzaghi, in particolare, è subito fuori dal podio, a quota 21.87, seguita dai bianconeri, leader da anni del campionato nostrano.

Bahrain, nuovo episodio di razzismo: Baqer squalificato per dieci mesi

UFFICIALE - Mandzukic è un nuovo giocatore dell'Al-Duhail

TORNA ALLA HOMEPAGE