Serie A, Lazio insieme ad ADMO: l'iniziativa per la gara contro il Como - VD
15.01.2026 22:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
In occasione della ventunesima giornata di Serie A, la Lazio ha aderito all'iniziativa della Lega supportando ADMO durante la partita casalinga contro il Como, in programma lunedì 19 gennaio alle 20:45. Come annunciato dal profilo Instagram di @admoroma, in Distinti Nord Est e in Tribuna Tevere ci saranno due punti ADMO informativi per le adesioni al registro dei donatori di midollo osseo. Di seguito il video con la partecipazione del terzino biancoceleste Luca Pellegrini.
