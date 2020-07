Serie A, le probabili formazioni di Milan-Juventus: in attacco Ibra e Higuain

Il secondo match in programma della 31esima giornata, dopo Lecce-Lazio, è Milan-Juventus. Una partita che vale molto sia in chiave scudetto che nell’ottica Europa League. La gara di San Siro inizierà alle ore 21:45. I bianconeri vogliono continuare a far punti e a tenere distante la Lazio, ma non sarà facile con un Milan agguerrito reduce da 4 risultati utili consecutivi. Con una vittoria, i rossoneri supererebbero momentaneamente in classifica Roma e Napoli impegnate entrambe mercoledì, rispettivamente contro Parma e Genoa.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-JUVENTUS

Pioli recupera definitivamente Ibra che verrà confermato, dopo i 45 minuti con la Lazio, al centro dell’attacco. Sulla trequarti non ci sarà dall’inizio Calhanoglu che ha subito un colpo nel primo tempo dell’Olimpico. Al suo posto ci sarà il brasiliano Paquetà.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Paquetà, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli

Sarri deve fare i conti con due assenze molto pesanti per squalifica: de Ligt e Dybala, reduce da 5 gol nelle ultime 5 di Serie A. In porta ritorna Szczesny, chance per Higuain e Rugani.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Higuain, Ronaldo. All. Sarri

