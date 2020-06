Serie A, media spettatori allo stadio prima dello stop: la Lazio sul podio

Prima che il Coronavirus bloccasse tutto, la Lazio stava volando in campionato. La squadra di Inzaghi, partita con l'obiettivo di raggiungere la qualificazione in Champions, si era avvicinata pericolosamente alle parti alte della classifica, sfiorando addirittura il primo posto. Il rendimento folle dei biancocelesti aveva contributo, inevitabilmente, a portare più tifosi all'Olimpico. A testimoniarlo, la classifica, stilata da Trasfermarkt, relativa alla media-spettatori della stagione in corso. Contrariamente a quanto accadeva negli anni precedenti, la Lazio occupa il terzo gradino del podio, dietro rispettivamente a Inter e Milan. In quattordici partite giocate nella Capitale, i biancocelesti a recarsi nel noto impianto romano sono stati 540.398, con una media di 38.599 a sfida. I nerazzurri, capolisti in questa speciale graduatoria, hanno collezionato un dato superiore, di 65.800 spettatori in media.

