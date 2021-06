Serie A, programmata un'assemblea d'urgenza: si valutano nuovi slot orari

Nuova assemblea per la Lega di Serie A. È stata infatti convocata un'assemblea "in via d'urgenza" per lunedì 7 giugno: la riunione tra i club si svolgerà in presenza in un hotel nel centro di Milano. Tra i punti all'ordine del giorno, oltre alle comunicazioni di presidente e ad, ci sono in particolare l'invito a presentare offerte per i diritti tv della Coppa Italia e della Supercoppa per il prossimo triennio, i pacchetti non esclusivi (come highlights) per la Serie A, le valutazioni su nuovi slot orari per le gare di campionato e l'accordo di sponsorizzazione sempre per il campionato.

