Serie A, secondo ko consecutivo per la Fiorentina: al Penzo vince il Venezia

Si chiude l'ottava giornata del campionato di Serie A con il monday night che ha visto protagoniste il Venezia e la Fiorentina. La squadra di Paolo Zanetti vince di misura battendo la viola grazie alla rete di Amaru nel primo tempo. Una bellissima prova dei padroni di casa con i viola un po' appannati per la maggior parte del match. Anche sfortunata la squadra di Italiano che rimane in dieci per l'espulsione di Sottil. Nel finale si vede anche Vlahovic con una buona occasione che però non si trasforma in gol. Venezia che sale quindi a 8 punti, Fiorentina che rimane a 12 e subisce il secondo ko di fila.

