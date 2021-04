Serie A, Stendardo: "Per la Champions è bagarre, ma la Lazio c'è"

"L'Inter ha ormai ipotecato lo scudetto. Per la Champions vedo il Milan e poi Juve, Atalanta, Napoli, Lazio e pure Roma anche se è un po' indietro. Mancano 8 partite e ci sono 24 punti a disposizione. Tra l'altro domenica ci sarà anche lo scontro diretto Atalanta-Juve che potrà dire molto in quest'ottica". Questo è il pensiero di Guglielmo Stendardo riguardo la corsa al quarto posto. L'ex difensore a TuttomercatoWeb.com ha detto la sua su chi potrebbe conquistare il pass per la prossima edizione della massima competizione europea, considerando anche i molti scontri diretti che ci saranno nelle prossime giornate.