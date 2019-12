Serie A, un biancoceleste tra gli stakanovisti del 2019 : i dettagli

Manca solamente qualche giorno alla fine del 2019 ed, anche in ambito calcistico, è opportuno tirare le somme e fare qualche bilancio. In particolare, Sky Sport ha realizzato una speciale classifica relativa agli stakanovisti del nostro campionato, coloro, cioè, che hanno collezionato più minuti in campo dallo scorso gennaio a fine dicembre. Prendendo in considerazione i dati Opta, la graduatoria vede in prima posizione Salvatore Sirigu, estremo difensore del Torino, seguito da Samir Handanovic e Juan Musso. Nell’elenco, ed in particolare al ventiduesimo posto, c’è Thomas Strakosha, unico biancoceleste in classifica. L’albanese è rimasto in campo per 2880 minuti in questo 2019, collezionando ben 32 presenze in Serie A.

