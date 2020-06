Serie A, Zoff sulla lotta scudetto: "Lazio se la vuol giocare, ma la Juve è la favorita"

Dino Zoff, intervenuto ai microfoni di CalcioNews24, ha detto la sua anche sulla lotta scudetto, considerandola un duello tra Lazio e Juventus: "La Lazio è ad un punto e giustamente se la vuol giocare, quindi si vedrà chi riesce a presentarsi nel migliore dei modi dopo un periodo diciamo così, di chiusura. Uno stop anche emotivo? Non lo so, si vedrà, inutile fare previsioni perché è difficile anche se la Juve gode comunque dei favori del pronostico per la rosa di grande qualità".

