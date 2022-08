SONDAGGIO - Lazio - Bologna, vota il migliore in campo dei biancocelestI

LAZIO BOLOGNA SONDAGGIO - Buona la prima per la Lazio di Maurizio Sarri che supera all'Olimpico il Bologna. Un match duro per i biancocelesti, iniziato subito in salita per l'espulsione di Maximiano e il vantaggio ospite firmato da Arnautovic. Gara ribaltata nella ripresa con l'autorete di De Silvestri e con il gol di Immobile. A tal proposito, ora la palla passa a voi, che siete chiamati a scegliere il vostro migliore in campo. Per votare potete cliccare sul link in basso, oppure nell'apposito box in basso a destra nella nostra homepage.

CLICCA QUI PER VOTARE IL SONDAGGIO

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE