SONDAGGIO - Lazio - Inter, vota il migliore in campo dei biancocelesti

La Lazio c'è, non demorde, non si arrende e riesce a rimontare lo svantaggio maturato nella prima frazione contro l'Inter. Finisce in pareggio il match con in nerazzurri: un punto per ripartire dopo la cocente sconfitta con l'Atalanta. Ora c'è la sosta: arriva nel momento migliore per ricaricare le pile e per far recuperare i giocatori dai tanti infortuni subìti dall'inizio della stagione ad oggi. Il gol di Milinkovic contro l'Inter dà speranza ai biancocelesti. Ora tocca a te decidere chi degli undici è stato il migliore in campo. Esprimi la tua preferenza!

CLICCA QUI PER VOTARE IL MIGLIORE IN CAMPO DI LAZIO - INTER