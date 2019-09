SONDAGGIO - Spal - Lazio, ecco il vostro migliore in campo

SPAL LAZIO SONDAGGIO - E' Felipe Caicedo il vostro migliore in campo in Spal - Lazio. L'attaccante ecuadoriano ha vinto con il 31,57% delle preferenze. L'ex Espanyol ha colpito un pallo ed è sembrato tra i più centrati in una domenica da dimenticare per la squadra di Inzaghi. Alle spalle del sudamericano, medaglia d'argento per Marco Parolo che raccoglie il 22,08% dei voti. Terzo posto per Luis Alberto, lo spagnolo con il 10,58% precede di un nulla Manuel Lazzari che si ferma al 10,22%.

