Stendardo: "Lazio impreziosita da Lazzari. Milinkovic? Conta la motivazione"

Domani la Lazio affronterà la Primavera nella prova generale della prima giornata contro la Sampdoria. L'ex difensore Guglielmo Stendardo, come riporta Radiosei, ha detto la sua sulla formazione di Inzaghi: "La Lazio come l’Atalanta ha mantenuto l’ossatura della scorsa stagione, impreziosita da innesti di valore ed in particolare mi riferisco a Lazzari, un giocatore che potrà esaltarsi negli schemi di Simone Inzaghi".

MILINKOVIC E VAVRO - "Milinkovic è un giocatore importante, ma nel calcio contano le motivazioni. Il calciatore deve rimanere alla Lazio convinto di poter fare bene con la maglia biancoceleste, una sua permanenza nella piazza capitolina significherebbe tanto. Vavro sembra un buon calciatore, ma bisognerà vederlo in partite ufficiali per poter dare un giudizio".

