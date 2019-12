Supercoppa, ecco quante persone hanno seguito in tv Juventus-Lazio

La Lazio ha alzato al cielo la Supercoppa Italiana al termine di un’ottima gara contro la Juventus. A decidere la partita, che si è conclusa 3-1 in favore dei biancocelesti, le reti di Luis Alberto, Lulic e Cataldi. Dopo il successo dello scorso anno ai danni del Milan, la ‘Vecchia Signora’ cede lo scettro all’armata di Simone Inzaghi, capace di recuperare alla prima rete di Dybala. L’incontro, andato in scena al ‘King Saud University Stadium’ di Riyad, è stato trasmesso in esclusiva su Rai Uno. La sfida, riporta calcioefinanza.it, ha ottenuto un ascolto medio di 6.337.000 spettatori, con il 24,62% di share. Si tratta del secondo miglior risultato in termini di ascolti per quanto riguarda la ultime cinque edizioni della competizione. Il dato più alto è stato registrato nella scorsa edizione, quando Juventus-Milan ha ottenuto un ascolto medio di 7.795.000 spettatori (36% di share). La Supercoppa 2017, infine, ha raccolto invece 5.539.000 spettatori.

Serie A, la classifica delle ultime 10 giornate: Lazio in testa senza storie

Calciomercato Lazio, Tare sonda il mercato europeo: occhi su Cömert

TORNA ALLA HOMEPAGE