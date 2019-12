Supercoppa Italiana, albo d'oro: la Lazio sale sul podio e prende l'Inter

Il primo trofeo assegnato in stagione finisce nella bacheca della Lazio. La squadra di Simone Inzaghi ha riportato a Roma la Supercoppa, la quinta nella storia del club. Da aggiornare quindi l'albo d'oro della competizione. Al comando rimane sempre la Juventus, con 8 trofei conquistati, seguita dal Milan con 7. Sul terzo gradino del podio i biancocelesti agganciano l'Inter, che di coppe ne ha alzate 5, proprio come la Lazio. Una media davvero importante considerando le otto finali disputate. Le edizioni vinte sono nel 1998, 2000, 2009, 2017 e 2019, quelle perse invece sono nel 2004, 2013 e 2015. Neanche le vittorie sommate di Napoli e Roma bastano per eguagliare i trofei biancocelesti, che hanno battuto i bianconeri per la terza volta in questo torneo, mentre nelle altre due occasioni aveva avuto meglio dell'Inter.

Albo d'oro Supercoppa Italiana:

- Juventus 8

- Milan 7

- LAZIO e Inter 5

- Napoli e Roma 2

- Sampdoria, Parma, Fiorentina 1

