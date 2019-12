Supercoppa Italiana, giudice sportivo: le sanzioni per Juventus e Lazio

La finale di Supercoppa Italiana ha sancito il trionfo della Lazio sulla Juventus, il secondo in 15 giorni dopo quello in campionato. La partita di Riyad avrà comunque delle ripercussioni sulle prossime partite delle due squadre. Sul fronte Lazio, i diffidati Leiva e Luis Alberto hanno preso il giallo e dovranno saltare la sfida di Brescia del 5 gennaio. La Juventus invece dovrà fare a meno per ben 3 giornate di Bentancur, espulso per doppia ammonizione. Sanzione di 5 mila euro a Nedved e Paratici per avere assunto, al termine della gara, un comportamento irrispettoso nei confronti dei collaboratori della Procura Federale.

