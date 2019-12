Supercoppa Italiana? No, mondiale. Juventus - Lazio sarà trasmessa in 210 paesi

Lazio, ti amo in tutte le lingue del mondo. Dall'Arabia Saudita alla Cina, dal Sud America a Roma Nord. La Supercoppa Italiana verrà trasmessa in 181 paesi grazie all'acquisto dei diritti tv di ben 31 broadcaster, mentre altre 29 nazioni (quelle non assegnate) saranno comunque coperte con la diretta streaming programmata sull'account Twitter ufficiale in inglese della Lega Serie A. Un successo già planetario, vetrina e passerella mondiale per la società e gli undici ragazzi vestiti di biancoceleste. Giocare - e vincere - le finali serve anche a questo, una pubblicità sportiva che va oltre il trofeo. Oltre la bacheca. Mai come oggi è importante esserci e raggiungere tutte le latitudini. Creare nuovi tifosi, affezionati. E poi dirti “ti amo” in tutte le lingue del mondo, cara Lazio.

