Superlega, dalla Spagna: "Uefa e Fifa non potranno sanzionare i club"

Non è ancora chiusa la questione legata alla nascita, e al rapido declino, della Superlega. La Uefa e la Fifa hanno infatti minacciato pesanti sanzioni nei confronti dei tre club che non hanno deciso di fare un passo indietro: Barcellona, Real Madrid e Juventus. Secondo quanto riportato dall'emittente spagnola Cadena SER il Ministero della Giustizia svizzero avrebbe già comunicato a entrambi gli organismi calcistici che non sarà possibile operare alcuna sanzione contro i suddetti club.

Lazio, il 7 giugno 1971, Maestrelli diventa l'allenatore: il ricordo - FOTO

Allenatore Lazio, Il giorno di Sarri? Lotito in Lega preferisce non rispondere - VIDEO

TORNA ALLA HOME PAGE