Tennis, follia Djokovic agli Us Open: pallata alla giudice di linea e squalifica

Gli Us Open perdono il grande favorito del tabellone maschile. Novak Djokovic è stato squalificato dal torneo americano per aver colpito con una pallina una giudice di linea. Il serbo, impegnato nella suo ottavo di finale contro lo spagnolo Carreno Busta, era in svantaggio nel primo set per 6-5 e, dopo aver perso il servizio, ha colpito una pallina verso i teloni di fondocampo. La parabola della pallina è finita per colpire alla gola una giudice di linea che, sorpresa dal colpo, ha faticato a respirare per qualche secondo immediatamente soccorsa dal giocatore stesso e dall'arbitro di sedia. Nessuna conseguenza fisica grave per la donna, ma il torneo di Nole è finito lì. Squalifica immediata, come previsto dal regolamento, e Carreno Busta promosso ai quarti di finale dello slam. Per il numero uno del ranking i guai non sono finiti perché la USTA ha pubblicato anche un comunicato in cui spiega che Djokovic perderà il prize money e i punti guadagnati fino agli ottavi. Ecco la nota: “In accordo con il rulebook del Grande Slam, a seguito dell’aver intenzionalmente colpito una palla in modo pericoloso o incosciente in campo o colpito una palla con negligente mancanza di riguardo per le conseguenze, il giudice arbitro degli US Open ha squalificato Novak Djokovic dall’edizione 2020. Poiché è stato squalificato, Djokovic perderà tutti i punti per il ranking guadagnati agli US Open e verrà multato per una somma pari al montepremi vinto nel torneo in aggiunta a tutte le altre multe che gli saranno comminate in relazione all’incidente“. Un altro duro colpo per il tennista che nel 2020 ha fatto parlare di sé, oltre che per le imprese sul campo, anche per le dichiarazioni contro i vaccini e per aver contratto il coronavirus dopo aver organizzato un torneo esibizione senza rispettare le regole anti covid. Un anno complicato per il campione di Belgrado chiamato ora a farsi perdonare nei prossimi appuntamenti a cominciare dal torneo di Roma.

LAZIO, LA DOMENICA SPECIALE DI MURIQI

CALCIOMERCATO LAZIO, ECCO FARES

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE

Pubblicato il 06/09 ore 22:45