Torino, cambia la panchina ma il risultato è lo stesso: la Samp cala il tris

Il cambio allenatore in quel di Torino non dà i frutti sperati e, nella partita casalinga contro la Sampdoria, la squadra di Longo subisce tre gol, facendone solamente uno. I granata vanno in vantaggio al 55' con Verdi, che sfrutta l'assist di Berenguer. Al 70' la risposta dei blucerchiati con Ramirez che, dopo appena cinque minuti, fa doppietta. Questa volta è Fabio Quagliarella a dargli l'assist vincente. Piove sul bagnato per Belotti e compagni e al 78' Armando Izzo rimedia il cartellino rosso, lasciando la squadra in dieci uomini. Al 79' il tris della Sampdoria con Quagliarella. Dopo l'esonero di Walter Mazzarri le cose non vanno meglio per il Torino, che rimane a quota 27 punti, in dodicesima posizione in classifica. Si risolleva, invece, la Sampdoria, che raggiungere 23 punti.

