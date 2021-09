Torino, Juric: "Belotti out tre o quattro partite". Salta la Lazio

Viglia di Milan - Lazio, primo scontro diretto del nuovo corso Sarri. Poi i biancocelesti se la vedranno con il Galatasaray a Istanbul in Europa League, con il Cagliari all'Olimpico e nel turno infrasettimanale farà visita al Torino. Tra i granata in quell'occasione non ci sarà Belotti, come ha annunciato il tecnico Juric in conferenza stampa: "Il rinnovo non lo condiziona, ma la condizione atletica: non riesce a correre e ad allenarsi, sicuramente non ci sarà per le prossime partite. Saranno tre o quattro, perché in questo momento non può allenarsi. Ha grande voglia, è dispiaciuto di non poter dare il suo contributo. Non vedo il problema del rinnovo, è sereno".

