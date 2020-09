Torino, Maspero racconta: "Per colpa mia Salas sbagliò un rigore nel derby"

La rivalità e l'adrelina dei derby spesso singono i calciatori a giocare sporco e a provarle tutte per vincere. Lo sa bene l'exattaccante del Torino, Riccardo Maspero, che, ai microfoni di TMW Radio, ha raccontato un episodio con Marcelo Salas durante un derby della Mole: "Dopo mezzora perdevamo 3-0, era tosta la situazione. Ero in panchina con Ferrante, poi entrai e facemmo 3-3, segnando anche. Fu un'emozione fortissima. Al 94' ci fu il rigore per la Juve, che per me non c'era. A quel punto tutti inveivano contro l'arbitro, io istintivamente ho cercato di rompere il dischetto. Tacchinardi si è accorto, mentre Salas no e ha messo il pallone un pò sopra la buca. Colpendo di collo è andata in curva". Maspero allude al match di campionato del 14 ottobre 2001 tra Juventus e Torino, terminato appunto 3-3.

