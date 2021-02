Torino, tifosi contro Cairo: "La tua massima aspirazione evitare la retrocessione"

Non è certo un periodo facile questo per il Torino che non riesce a risalire in classifica e che al momento si trova a solo un punto dalla terzultima posizione occupata ora dal Cagliari. I tifosi granata, poco prima del match contro il Genoa, hanno appeso diversi striscioni all'esterno dello stadio proprio per manifestare il loro dissenso nei confronti della società: "Quindici anni di promesse, nessuna mantenuta, vali quanto una kriptovaluta“, “1906-2005 anni di storia, 2005-2020 anni di nulla" e ancora: "La tua massima aspirazione evitar la retrocessione".

Inter - Lazio, il punto sui diffidati: quattro giocatori rischiano la Sampdoria

Inter - Lazio, Negro scherza su Instagram: "Che fenomeno! Gli altri due sono..." - FT

TORNA ALLA HOMEPAGE