Tornano gli ottavi di Coppa Italia: in campo Roma e Torino
13.01.2026 09:30
Dopo circa un mese torna a giocarsi la Coppa Italia e alle 21.00 scenderanno in campo all'Olimpico Roma e Torino. Le squadre di Gasperini e Baroni si sfideranno negli ottavi di finale e la vincitrice sarà l'avversaria dell'Inter ai quarti.
Come per le gare precedenti, se le sfida dovesse finire in parità nei tempi regolamentari, si passerà direttamente ai rigori senza passare per i supplementari. La prossima settimana si chiuderanno gli ottavi con la sfida tra Fiorentina e Como, sempre in programma alle 21.00
