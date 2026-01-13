Tornano gli ottavi di Coppa Italia: in campo Roma e Torino

Dopo circa un mese torna a giocarsi la Coppa Italia e alle 21.00 scenderanno in campo all'Olimpico Roma e Torino. Le squadre di Gasperini e Baroni si sfideranno negli ottavi di finale e la vincitrice sarà l'avversaria dell'Inter ai quarti.

Come per le gare precedenti, se le sfida dovesse finire in parità nei tempi regolamentari, si passerà direttamente ai rigori senza passare per i supplementari. La prossima settimana si chiuderanno gli ottavi con la sfida tra Fiorentina e Como, sempre in programma alle 21.00

