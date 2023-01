Tottenham, Conte: "Ho perso tre grandi amici, ora rifletto sul mio futuro..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

E' un periodo difficile quello che sta vivendo Antonio Conte, dal punto di vista lavorativo ma anche personale. Il tecnico è in scadenza di contratto con il Tottenham e per ora non sembrano esserci margini per un rinnovo, negli ultimi due mesi poi l'ex Inter ha perso persone importanti nella sua vita: Gian Piero Ventrone, Sinisa Mihajlovic e Gianluca Vialli a cui ha fatto riferimento nella conferenza stampa della vigilia in vista del match contro il City: "Questa stagione è una stagione difficile per me sotto l’aspetto personale. In un breve periodo di tempo ho visto morire tre amici (il riferimento è a Gian Piero Ventrone, Sinisa Mihajlovic e Gianluca Vialli) che conoscevo molto bene e da tanto tempo. Non è stato facile. Certamente quando accadono questo tipo di situazioni, ti spingono a fare importanti riflessioni.

Molte volte pensiamo e diamo troppa importanza al nostro lavoro e dimentichiamo la famiglia. Noi dimentichiamo che abbiamo bisogno di più tempo da dedicare a noi e certamente questo è un periodo difficile per me e mi sta spingendo a pensare al futuro".