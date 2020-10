Trevisani: “Lazio in campionato non una bella squadra. Immobile-Haaland? Dico...”

Poco meno di due ore e Lazio e Borussia Dortmund scenderanno in campo per l'esordio di Champions League. Queste le parole del giornalista Riccardo Trevisani ai microfoni di Sky Sport: "La Lazio che abbiamo visto in questa prima parte del campionato è una squadra brutta. Non vorrei che come l’anno scorso si sia rinunciato all’Europa League per il campionato quest’anno sia stato fatto lo stesso per la Champions. Il Dortmund è una squadra difficile da incontrare. Haaland o Immobile? Il norvegese può diventare l’attaccante del Real Madrid".

