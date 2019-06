Uefa, cambi in vista per il Fair Play Finanziario: in arrivo la “tassa di lusso"

“Il Fair Play Finanziario è cruciale per il calcio europeo, ma nel corso degli anni potrebbe certamente cambiare”, così ha esordito il presidente dell'Uefa, Aleksander Ceferin, in una lunga intervista rilasciata al Daily Mail. Il FFP è una delle norme più controverse emanate dal governo del calcio europeo, e ogni anno crea contenziosi con diversi club. La sfida per l'Uefa, secondo Ceferin, è quella di fronteggiare i grandi cambiamenti – soprattutto a livello economico – che nel corso degli anni colpiranno tutto il sistema calcio, senza creare sproporzioni tra i club o enormi indebitamenti. L'ultima idea del numero 1 dell'associazione è quella di creare una sorta di “tassa di lusso” per le società che vorranno sforare i limiti imposti dal FFP: “Se un club investe 100 milioni in più rispetto a quanto previsto dal FFP, allora pagherà una luxury tax pari a 100 milioni all'Uefa, che ridistribuirà quella cifra a tutti i club che avranno rispettato le norme”. Un'innovazione che si ispira a ciò che già avviene nella Major League Baseball negli USA, e che consentirebbe alle società di agire liberamente sul mercato, pur dovendo pagare questa specie di “penale”. Nel caso in cui venisse applicata, però, la volontà dell'Uefa sarebbe anche quella di limitare le spese folli, creando un maggiore equilibrio tra i club europei.

SERIE B, CONTINUA IL CAOS NEI TRIBUNALI

LAZIO, ANTINELLI SI SFOGA

TORNA ALLA HOMEPAGE