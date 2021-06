Uefa, ecco la rivoluzione: "La regola del gol in trasferta è abolita"

Una vera rivoluzione nel mondo del calcio: la regola del gol in trasferta è stata ufficialmente abolita. Nei mesi scorsi si era già parlato della possibilità che la Uefa potesse optare per questo tipo di decisione, ma ora è arrivata la conferma. Di seguito, il comunicato: "A seguito della raccomandazione della Commissione Competizioni Club UEFA e della Commissione Calcio Femminile UEFA, il Comitato Esecutivo UEFA ha approvato oggi una proposta per rimuovere la cosiddetta regola dei goal in trasferta da tutte le competizioni UEFA per club (uomini, donne e giovanili) a partire dalle gare fasi di qualificazione delle competizioni 2021/22".

