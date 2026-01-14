UFFICIALE | Durosinmi sbarca in Serie A: è un nuovo giocatore del Pisa
Rafio Durosinmi alla fine ha raggiunto il campionato italiano. Dopo essersi scontrato contro la Lazio nella scorsa edizione dell'Europa League, il centravanti ormai ex Viktoria Plzen era anche entrato in orbita Lazio per il mercato estivo.
Poi c'è stato il blocco e non se n'è fatto più nulla, anche se è probabile che la Lazio non avrebbe affondato in alcun caso il colpo. In primavera, però, Durosinmi sembrava interessare molto ai biancocelesti. Ora Durosinmi è un nuovo giocatore del Pisa. Ad annunciarlo è stato proprio il club toscano tramite una nota ufficiale:
"Pisa Sporting Club è lieto di annunciare l’esito positivo della trattativa relativa all’acquisizione a titolo definitivo, dal FC Viktoria Plzeň (Repubblica Ceca), del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rafiu Durosinmi, che da oggi indosserà i nostri Gloriosi colori.
Attaccante di nazionalità nigeriana, classe 2003, Durosinmi approda giovanissimo in Europa debuttando nella Massima serie della Repubblica Ceca nel 2021 con la maglia del Karviná; l’anno successivo il passaggio al Viktoria Plzeň, squadra con cui colleziona anche 4 presenze (2 gol) nelle qualificazioni alla Champions League, 10 presenze (4 gol) in Europa League e 2 presenze in Conference League. Durosinmi lascia il Viktoria Plzeň con uno score complessivo composto da 86 presenze, 35 reti e 10 assist".