UFFICIALE | Fiorentina, Paratici è il nuovo ds ma non sarà subito operativo: i dettagli
La Fiorentina ha un nuovo direttore sportivo. Dopo le dimissioni di Pardè dello scorso 1° novembre la società viola ha infatti ingaggiato l'ex Juve Paratici che però arriverà a Firenze solo il 4 febbraio, cioè dopo la chiusura del mercato.
Paratici è infatti ancora legato al Tottenham con il quale concluderà appunto questa sessione di mercato come specificato nella dichiarazione di Vinai Venkatesham, amministratore delegato del club: “Abbiamo concordato che Fabio farà ritorno in Italia al termine della finestra di mercato di gennaio, in linea con il suo desiderio di tornare a casa. Ringraziamo Fabio per il contributo dato al Club e gli auguriamo il meglio per il futuro”.
Questa invece la nota ufficiale della Fiorentina: “ACF Fiorentina è lieta di comunicare che Fabio Paratici, a partire dal 4 febbraio 2026, assumerà l’incarico di Direttore Sportivo della Fiorentina”.
