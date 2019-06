UFFICIALE - Gentiletti è un nuovo giocatore del Newell's Old Boys

Una vecchia conoscenza della Lazio cambia di nuovo casa. Si tratta di Gentiletti, che tornerà in patria dopo l'esperienza nell'Albacete. Il Newell's Old Boys sarà il suo nuovo club, come riporta il comunicato: "Il difensore arriverà a Rosario mercoledì per sottoporsi a una visita medica e unirsi alla squadra. Benvenuto nel più grande dei club, ti auguriamo successo con il rosso e il nero!".

