UFFICIALE - Lazio Under 16, Cuzzarella è un nuovo calciatore biancoceleste: i dettagli

Nuovo arriva in casa Lazio. L'Under 16 di mister Marco Alboni si rinforza ancora in vista della prossima stagione sportiva. Ad essere approdato in squadra, Cristian Cuzzarella. Si tratta, riporta sslazio.it, di una punta esterna di qualità e fantasia. Il baby talento proviene dall'Atletic Morena, nella quale lo scorso anno ha disputato undici gare segnando 24 gol.

