UFFICIALE - Pescara: Massimo Oddo è il nuovo allenatore

La notizia era nell'aria da giorni e oggi è arrivata l'ufficialità. Massimo Oddo torna alla guida del Pescara dopo aver terminato la sua esperienza sulla panchina del Perugia con la retrocessione in Serie C. Non è una prima esperienza per l'ex calciatore di Lazio e Milan che aveva già allenato i delfini nel 2015.

Calciomercato Lazio, weekend decisivo per Fares con l'Inter alla finestra

Lazio, contro la Triestina la prima volta di Escalante

TORNA ALLA HOME