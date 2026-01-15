UFFICIALE - Raspadori è un nuovo giocatore dell'Atalanta: il comunicato

Giacomo Raspadori è un nuovo giocatore dell'Atalanta. L'ex attaccante del Napoli lascia l'Atletico Madrid e torna in Serie A. Su richiesta di Sarri l'aveva cercato anche la Lazio, oltre alla Roma. Di seguito l'annuncio ufficiale.

"Giacomo Raspadori è il settimo acquisto a titolo definitivo di Atalanta BC nella corrente stagione sportiva, 2025/26. Il Club nerazzurro ne ha acquisito il diritto alle prestazioni sportive da Atlético de Madrid. Il versatile attaccante della Nazionale italiana (45 presenze e 11 gol in maglia azzurra con la quale ha vinto l’Europeo del 2021) ha al suo attivo 164 partite (31 reti e 15 assist-gol) in Serie A, dove si è laureato due volte campione d’Italia con il Napoli, e vanta una significativa esperienza di carattere internazionale anche a livello di Club, avendo collezionato 17 presenze (6 gol e 4 assist) in Champions League con Napoli e Atletico Madrid, società quest’ultima in forza alla quale ha disputato la prima parte della stagione in corso (15 le partite giocate in tutte le competizioni, impreziosite da 2 reti e 3 assist-gol).

L’attaccante bolognese ha scelto il 18 come numero di maglia.

Cresciuto calcisticamente nel Sassuolo con cui ha completato tutta la trafila delle giovanili sino ad arrivare a indossare la fascia da capitano, fa il suo esordio in Prima Squadra e in Serie A proprio contro l’Atalanta nell’ultima giornata del campionato 2018-2019, partita che regala ai nerazzurri la prima storica qualificazione alla Champions League.

Gioca con il Sassuolo fino all’estate del 2022 quando, dopo 82 presenze e 18 gol complessivi, si trasferisce al Napoli. Nelle tre stagioni in Campania contribuisce con 18 gol in 109 presenze complessive alla conquista di due scudetti, segnando reti decisive, segnatamente quelle delle vittorie contro Spezia e Juventus nel campionato 2022/23 e contro Venezia, Fiorentina e Lecce nel campionato 2024/25.

Significativo anche il suo percorso con la maglia azzurra dell’Italia, cominciato nelle giovanili e arrivato sino alla Nazionale maggiore con cui ha fatto il suo esordio ufficiale nel giugno del 2021 nel corso dell’amichevole con la Repubblica Ceca. Sempre a giugno di quell’anno nel match con il Galles è arrivato anche il debutto nell’Europeo vinto dagli Azzurri. A settembre, nel match di qualificazione ai Mondiali contro la Lituania, ha realizzato il primo dei suoi 11 gol in Nazionale. É andato a segno anche nel match contro l’Estonia disputato lo scorso settembre alla New Balance Arena di Bergamo.

La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club nerazzurro rivolgono un caloroso benvenuto a Giacomo, augurandogli le migliori soddisfazioni - personali e di squadra - in maglia nerazzurra".