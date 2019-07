UFFICIALE - Spal, ecco il sostituto di Lazzari: preso D'Alessandro

Sui social continuano gli indizi per l'arrivo nella Capitale di Manuel Lazzari. L'esterno della Spal in queste ore è in viaggio per raggiungere la Capitale, dove nella giornata di domani svolgerà le visite mediche insieme a Jony. Intanto, se ormai l'approdo alla Lazio del 25enne di Valdagno non è più un mistero, il club ferrarese ha già ufficializzato il suo sostituto. Sarà Marco D'Alessandro, giocatore romano transitato anche per le giovanili biancocelesti. Il classe 1991 arriva dall'Atalanta in prestito con obbligo di riscatto fissato a 3 milioni "al verificarsi di determinate condizioni", come si legge nella nota. Con la Spal, dopo i prestiti a Benevento e Udinese, firmerà un quadriennale.

