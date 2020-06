UFFICIALE - UEFA, finale di Champions il 23 agosto: Europa League in Germania

Ora è ufficiale. La Champions League 2019-2020 verrà assegnata con una final eight che si giocherà a Lisbona. La decisione è stata presa dal comitato esecutivo della UEFA, che ha previsto la stessa formula per l'Europa League, con partite in Germania. La Supercoppa Europea invece sarà a Budapest.

DATE E SEDI - La finale di Champions League ci sarà il 23 agosto a Lisbona, che nei giorni precedenti ospiterà (nei suoi due stadi) quarti e semifinali in gare secche dal 12 agosto. Juventus - Lione e Barcellona - Napoli, gare di ritorno degli ottavi in programma 7-8 agosto, non si sa ancora se si svolgeranno regolarmente all'Allianz Stadium e al Camp Nou o direttamente in Portogallo. La Final Eight di Europa League si disputerà dal 10 agosto in Germania, a Gelsenkirchen, Dusseldorf, Duisburg e Colonia, sede della finale il 21 agosto. Gli ottavi di Europa League, Getafe-Inter e Siviglia-Roma, si giocheranno in gara secca il 5 e 6 agosto. La Supercoppa Europea è stata fissata il 24 settembre a Budapest. Fissata la ripresa anche per la Champions femminile, che si giocherà con una Final Eight fra il San Mames di Bilbao e l'Anoeta di San Sebastian, in Spagna, ad agosto.

PROSSIME FINALI - A Istanbul si giocherà la finale di Champions del 2020-2021, scalano di conseguenza San Pitroburgo, Monaco e Londra. La finale di Supercoppa Europea si sposta da Porto a Budapest, scaleranno anche Belfast, Helsinki e Kazan.

LISTE E SOSTITUZIONI - Le squadre possono registrare 3 nuovi giocatori in lista A, che potrà avere comunque un massimo di 25 giocatori. Eventuali nuovi calciatori acquistati non potranno essere utilizzati. Nelle restanti partite ci saranno le 5 sostituzioni, mentre dal prossimo anno si tornerà alle classiche 3. Le prossime edizioni della Champions League e dell'Europa League saranno regolari: la deadline per le federazioni è 3 agosto. Per garantire il necessario stacco fra le due edizioni, i round di qualificazione saranno giocati in gare singole. Non ci saranno cambi alle date dei gruppi.

LAZIO, IL REPORT DELL'ALLENAMENTO A FORMELLO

CALCIOMERCATO LAZIO, NUOVI CONTATTI PER GRIFO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE