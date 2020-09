UFFICIALE - Wolverhampton, spesa record per il fratello di un giocatore della Lazio

Il Wolverhampton ha ufficialmente annunciato un nuovo acquisto che va a infoltire la colonia portoghese. Si tratta di Fabio Silva, ex attaccante diciottenne del Porto, per cui il club inglese ha versato la cifra record per la sua storia: 40 milioni di euro. Fabio Silva è il fratello di Jorge Silva, difensore ventunenne in forza alla Lazio.

