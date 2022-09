Uruguay, il ct Alonso: “Vecino una risorsa. Ci consente di…”

TUTTOmercatoWEB.com

L’Uruguay è stato sconfitto in amichevole dall’Iran, ma malgrado il risultato il ct Diego Alonso nell’immediato post gara ha affermato di non essere affatto preoccupato per quanto accaduto. Ha fiducia nei suoi ragazzi e crede che non ci sia niente di cui allarmarsi. Nel corso del suo intervento poi, il tecnico si è soffermato sulla prestazione di Matias Vecino che ieri è stato schierato in campo sin dal primo minuto. Alonso apprezza particolarmente le qualità del biancoceleste e soprattutto la sua versatilità che garantisce alla squadra maggiore copertura e allo stesso tempo possibilità di supportare l’attacco. Queste le parole: “Oggi abbiamo provato con Vecino come centrocampista centrale e con Bentancur e Valverde più avanti per giocare tra le linee, come facciamo quando abbiamo bisogno di più gioco. Quando abbiamo bisogno di entrare nell'area avversaria, Vecino ci dà questa possibilità e ci consente di supportare il 9”.

